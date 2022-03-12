На Запоріжжі російський танк розчавив автомобіль з цивільними: загинули двоє чоловіків і хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На автодорозі між селами Запорізької області, російський військовий танк переїхав автомобіль марки "Таврія". Внаслідок загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів в палаючій автівці, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Запорізькій області.
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Як повідомили у поліції, 6 березня на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області, російський військовий танк переїхав автомобіль марки "Таврія". Транспортний засіб з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із небезпечної зони, зупинився на узбіччі.
Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині.
Зараз поліція встановлює особи всіх загиблих. Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.