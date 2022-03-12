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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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На Запоріжжі російський танк розчавив автомобіль з цивільними: загинули двоє чоловіків і хлопчик

На Запоріжжі російський танк розчавив автомобіль з цивільними: загинули двоє чоловіків і хлопчик

Київ • УНН

 • 151442 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. На автодорозі між селами Запорізької області, російський військовий танк переїхав автомобіль марки "Таврія". Внаслідок загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів в палаючій автівці, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Запорізькій області.

Деталі

Як повідомили у поліції, 6 березня на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області, російський військовий танк переїхав автомобіль марки "Таврія". Транспортний засіб з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із небезпечної зони, зупинився на узбіччі.

Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині.

Зараз поліція встановлює особи всіх загиблих. Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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