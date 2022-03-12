На Запорожье российский танк раздавил автомобиль с гражданскими: погибли двое мужчин и мальчик

Детали

Как сообщили в полиции, 6 марта на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области, российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия". Транспортное средство с гражданскими, которые пытались выехать из опасной зоны, остановилось на обочине.

В результате бесчеловечного преступления, погибли двое взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в пылающей машине.

Сейчас полиция устанавливает личности всех погибших. Следственным управлением ГУНП в Запорожской области начато уголовное производство по признакам преступления, определенного в ч. 2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.