На Запоріжжі відкрито провадження через підробку документів на дільниці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Пологівському районі відкрито кримінальне провадження за фактом використання підроблених документів на виборчій дільниці. Про це повідомили в пресслужбі поліції Запорізької області, передає УНН.
“25 жовтня до Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від кандидата на посаду Пологівської об’єднаної територіальної громади про те, що виїзна виборча комісія здійснює підвіз виборчих бюлетенів до помешкань виборців, які не звертались з заявою з даного приводу”, — йдеться в повідомленні.
За даним фактом інспектором дізнання Пологівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (“Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”). Санкція за статтею передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Тривають слідчі дії та перевіряється факт підроблення документів.
Зазначимо, що у Дніпрі затримали двох чоловіків, які вибили двері та перешкоджали роботі виборчої комісії.