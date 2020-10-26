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В Запорожской области открыто производство за подделку документов на участке

В Запорожской области открыто производство за подделку документов на участке

Киев  •  УНН

 • 9772 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Пологовском районе открыто уголовное производство по факту использования поддельных документов на избирательном участке. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области, передает УНН.

“25 октября в Пологовского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от кандидата на должность Пологовской объединенной территориальной общины о том, что выездная избирательная комиссия осуществляет подвоз избирательных бюллетеней в помещения избирателей, не обращались с заявлением по данному поводу”, — говорится в сообщении.

По данному факту инспектором дознания Пологовского отделения полиции ГУНП в Запорожской области открыто уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (“Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов”). Санкция по статье предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет. Продолжаются следственные действия и проверяется факт подделки документов.

Отметим, что в Днепре задержали двух мужчин, которые выбили двери и препятствовали работе избирательной комиссии.

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