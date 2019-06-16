На заході Грузії горить ліс
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. На заході Грузії сталася лісова пожежа - вже кілька годин пожежники намагаються загасити вогонь у села Дзіровані Ткібульского муніципалітету (регіон Имеретія). Про це повідомляє телеканал "Імеді" з посиланням на Службу з управління надзвичайними ситуаціями, передає УНН.
Вогонь поширився по нижньому ярусу лісу. До теперішнього часу пожежа локалізована, триває робота з ліквідації вогнищ.
На місці знаходяться 20 пожежних-рятувальників з відділень Служби в Кутаїсі і Ткібулі, мобілізовані три автоцистерни і два рятувальні автомобілі.
Як зазначають у відомстві, під час пожежі ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, велика лісова пожежа спалахнула напередодні в лісистій місцевості на півдні Греції.