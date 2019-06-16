На западе Грузии горит лес
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. На западе Грузии произошел лесной пожар – уже несколько часов пожарные пытаются потушить огонь у села Дзировани Ткибульского муниципалитета (регион Имеретия). Об этом сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями, передает УНН.
Огонь распространился по нижнему ярусу леса. К настоящему времени пожар локализован, продолжается работа по ликвидации очагов.
На месте находятся 20 пожарных-спасателей из отделений Службы в Кутаиси и Ткибули, мобилизованы три автоцистерны и два спасательных автомобиля.
Как отмечают в ведомстве, во время пожара никто не пострадал.
Как сообщал УНН, крупный лесной пожар вспыхнул накануне в лесистой местности на юге Греции.