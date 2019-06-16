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На западе Грузии горит лес

Киев • УНН

 • 11988 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. На западе Грузии произошел лесной пожар – уже несколько часов пожарные пытаются потушить огонь у села Дзировани Ткибульского муниципалитета (регион Имеретия). Об этом сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями, передает УНН.

На западе Грузии горит лес

Огонь распространился по нижнему ярусу леса. К настоящему времени пожар локализован, продолжается работа по ликвидации очагов.

На месте находятся 20 пожарных-спасателей из отделений Службы в Кутаиси и Ткибули, мобилизованы три автоцистерны и два спасательных автомобиля.

Как отмечают в ведомстве, во время пожара никто не пострадал.

Как сообщал УНН, крупный лесной пожар вспыхнул накануне в лесистой местности на юге Греции.

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