На заході Фінляндії зіткнулися два цивільні гвинтокрили: деталі

На заході Фінляндії поблизу громади Еура в провінції Сатакунта зіткнулися два цивільні гвинтокрили. Про це повідомляє телерадіомовник Yle, передає УНН.

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За даними поліції, гвинтокрили летіли з естонської столиці Таллінна до летовища Пійкаярві у фінському місті Кокемякі. В обидвох гвинтокрилах було 5 людей: троє в одному, двоє – в іншому.

Також повідомляється, що на борту одного з гвинтокрилів перебували естонські бізнесмени. В авіаційному клубі міста Порі розповіли, що пасажири гелікоптерів були запрошеними гостями події у Кокемякі, куди загалом мали прибути 50 учасників.

У рятувальній службі Фінляндії відмовилися коментувати причини катастрофи.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Німеччині пасажирський літак на 10 хвилин опинився без керування в повітрі. Це сталось ще в лютому минулого року: під час польоту Франкфурт-Севілья другий пілот знепритомнів через неврологічну хворобу.