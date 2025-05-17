На заході Фінляндії зіткнулися два цивільні гвинтокрили: деталі

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV
13:35 • 44874 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

12:09 • 33941 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

11:46 • 26634 перегляди

Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов

Ексклюзив
17 травня, 06:00 • 37261 перегляди

Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином

16 травня, 15:59 • 261818 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:31 • 219890 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 13:30 • 113592 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
16 травня, 13:06 • 116920 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

16 травня, 11:56 • 97589 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 121422 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.3м/с
86%
742мм
Популярнi новини

Переговори в Стамбулі: Bloomberg розкрило максималістичні російські вимоги

17 травня, 07:00 • 25526 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 24311 перегляди

кремль висунув умову для зустрічі путіна та Зеленського

17 травня, 10:09 • 12474 перегляди

Підконтрольний рф суд засудив австралійця, який воював на боці України: в уряді Австралії відреагували

17 травня, 10:41 • 4834 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

15:00 • 19660 перегляди
Публікації

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

13:35 • 44904 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 261842 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 219908 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 350628 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 339367 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Сибіга

Еммануель Макрон

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Польща

Німеччина

Крим

Реклама
УНН Lite

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

15:00 • 20575 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

12:09 • 33961 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 25178 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 47890 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 59484 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Шахед-136

YouTube

The Guardian

Вибори

На заході Фінляндії зіткнулися два цивільні гвинтокрили: деталі

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Два гвинтокрили, що летіли з Таллінна до Кокемякі, зіткнулися поблизу Еури. На борту перебувало 5 людей, серед яких естонські бізнесмени, яких запросили на захід.

На заході Фінляндії зіткнулися два цивільні гвинтокрили: деталі

На заході Фінляндії поблизу громади Еура в провінції Сатакунта зіткнулися два цивільні гвинтокрили. Про це повідомляє телерадіомовник Yle, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, гвинтокрили летіли з естонської столиці Таллінна до летовища Пійкаярві у фінському місті Кокемякі. В обидвох гвинтокрилах було 5 людей: троє в одному, двоє – в іншому.

Також повідомляється, що на борту одного з гвинтокрилів перебували естонські бізнесмени. В авіаційному клубі міста Порі розповіли, що пасажири гелікоптерів були запрошеними гостями події у Кокемякі, куди загалом мали прибути 50 учасників.

У рятувальній службі Фінляндії відмовилися коментувати причини катастрофи.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Німеччині пасажирський літак на 10 хвилин опинився без керування в повітрі. Це сталось ще в лютому минулого року: під час польоту Франкфурт-Севілья другий пілот знепритомнів через неврологічну хворобу.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Фінляндія
Таллінн
Естонія
Brent
$65.23
Bitcoin
$102,947.60
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,474.39