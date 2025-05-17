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На западе Финляндии столкнулись два гражданских вертолета: детали

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Два вертолета, летевших из Таллинна в Кокемяки, столкнулись вблизи Эуры. На борту находилось 5 человек, среди которых эстонские бизнесмены, приглашенные на мероприятие.

На западе Финляндии столкнулись два гражданских вертолета: детали

На западе Финляндии вблизи общины Эура в провинции Сатакунта столкнулись два гражданских вертолета. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle, передает УНН.

Детали

По данным полиции, вертолеты летели из эстонской столицы Таллинна в аэропорт Пийкаярви в финском городе Кокемяки. В обоих вертолетах было 5 человек: трое в одном, двое – в другом.

Также сообщается, что на борту одного из вертолетов находились эстонские бизнесмены. В авиационном клубе города Пори рассказали, что пассажиры вертолетов были приглашенными гостями мероприятия в Кокемяки, куда в общей сложности должны были прибыть 50 участников.

В спасательной службе Финляндии отказались комментировать причины катастрофы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Германии пассажирский самолет на 10 минут оказался без управления в воздухе. Это произошло еще в феврале прошлого года: во время полета Франкфурт-Севилья второй пилот потерял сознание из-за неврологической болезни.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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