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На Закарпатті шість годин гасили пожежу в магазині будматеріалів

На Закарпатті шість годин гасили пожежу в магазині будматеріалів

Київ • УНН

 • 9373 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Масштабну пожежу в магазині будматеріалів у селищі Буштино на Закарпатті ліквідували через шість годин після її виявлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.

"О 13:43 пожежу на площі близько 2000 кв. метрів було локалізовано. О 18:25 - ліквідовано", - вказали у відомстві.

Так, рятувальники отримали повідомлення про цю пожежу 7 грудня о 12:36. На її ліквідацію залучали додаткові сили.

Нагадаємо, на Харківщині дев’ятирічний хлопчик підпалив п’ять господарських будівель.

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