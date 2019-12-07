На Закарпатье шесть часов тушили пожар в магазине стройматериалов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Масштабный пожар в магазине стройматериалов в поселке Буштино на Закарпатье ликвидировали через 6 часов после его обнаружения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
"В 13:43 пожар на площади около 2000 кв. метров был локализован. В 18:25 - ликвидирован", - указали в ведомстве.
Так, спасатели получили сообщение об этом пожаре 7 декабря в 12:36. На его ликвидацию привлекали дополнительные силы.
Напомним, в Харьковской области девятилетний мальчик поджег пять хозяйственных зданий.