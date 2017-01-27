На Волині викрили злочинну групу, яка постачала наркотики засудженим

Як повідомили у прес-службі, керував діяльністю групи один із засуджених колонії, розрахунки за наркотичні засоби проводились за допомогою системи електронних переказів коштів із застосуванням телефону.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення членам злочинної групи про підозру, обрання щодо них запобіжних заходів, переведення засуджених з виправної колонії до слідчого ізолятора задля забезпечення проведення за їхньої участі слідчих і процесуальних дій.