В Волынской области разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики осужденным

Как сообщили в пресс-службе, руководил деятельностью группы один из осужденных колонии, расчеты за наркотические средства проводились с помощью системы электронных переводов денежных средств с применением телефона.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении членов преступной группы о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения, переводе осужденных из исправительной колонии в следственный изолятор для обеспечения проведения с их участием следственных и процессуальных действий.