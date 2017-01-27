В Волынской области разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики осужденным
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Правоохранители разоблачили незаконную деятельность преступной группы, в которую входили жители Волынской и Ивано-Франковской областей, а также лица, отбывающие наказание в Маневицкой исправительной колонии № 42, которые систематически поставляли осужденным наркотики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Как сообщили в пресс-службе, руководил деятельностью группы один из осужденных колонии, расчеты за наркотические средства проводились с помощью системы электронных переводов денежных средств с применением телефона.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении членов преступной группы о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения, переводе осужденных из исправительной колонии в следственный изолятор для обеспечения проведения с их участием следственных и процессуальных действий.