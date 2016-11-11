Працівник на Волині смертельно травмувався на виробництві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Ковельському районі на Волині у селі Тойкут на виробництві смертельно травмувався 44-річний працівник. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Волинської області.
Учора, 10 листопада, близько 14 години до поліції надійшло повідомлення про те, що на приватному підприємтсві у селі Тойкут смертельно травмувався працівник.
Правоохоронці зясували, що 44-річний працівник, під час роботи на торцювальному станку, ймовірно послизнувся та впав на цей же працюючий станок. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Триває слідство.