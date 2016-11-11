На Волыни работник смертельно травмировался на производстве

Вчера, 10 ноября, около 14 часов в полицию поступило сообщение о том, что на частном предприятии в селе Тойкут смертельно травмирован работник.

Правоохранители выяснили, что 44-летний работник, при работе на торцовочном станке, вероятно поскользнулся и упал на этот же работающий станок. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.