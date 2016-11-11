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15 марта, 19:03 • 111484 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155938 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131174 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124180 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109140 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103714 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100257 просмотра

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На Волыни работник смертельно травмировался на производстве

На Волыни работник смертельно травмировался на производстве

Киев • УНН

 • 8280 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В районе Ковеля на Волыни в селе Тойкут на производстве смертельно травмирован 44-летний работник. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.

Вчера, 10 ноября, около 14 часов в полицию поступило сообщение о том, что на частном предприятии в селе Тойкут смертельно травмирован работник.

Правоохранители выяснили, что 44-летний работник, при работе на торцовочном станке, вероятно поскользнулся и упал на этот же работающий станок. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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