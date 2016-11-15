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На Вінниччині затримали підозрюваного у вбистві пенсіонерки

На Вінниччині затримали підозрюваного у вбистві пенсіонерки

Київ • УНН

 • 6657 перегляди

КИЇВ-ВІННИЦЯ. 15 листопада. УНН. За підозрою у вбивстві 76-річної жительки Іллінецького району працівники поліції затримали її односельця. Чоловік вимагав у потерпілої гроші, а коли зрозумів, що нічого не отримає — вдарив жінку по голові обухом сокири. Про це УНН-Центр повідомили у Національній поліції Вінниччини.

Сьогодні до Іллінецького відділення поліції надійшла інформація від жительки села Бабин про те, що за місцем проживання вона виявила мертвою свою літню сусідку, яка проживала самотньо.

На тілі потерпілої поліцейські виявили ознаки насильницької смерті. Зловмисник обухом сокири наніс пенсіонерці смертельні удари в область голови.

За речовими доказами, залишеними на місці злочину, поліцейські протягом кількох годин встановили та затримали підозрюваного. Ним виявися 41-річний односелець потерпілої. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежів. У його будинку правоохоронці виявили закривавлений одяг та взуття.

У скоєному зловмисник зізнався та розповів, що не хотів вбивати стареньку сусідку. Він лише хотів, щоб вона віддала йому свої заощадження. Отримавши відмову, зловмисник розлютився на жінку та вдарив її обухом сокири по голові, яка знаходилась у будинку. У момент скоєння злочину чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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