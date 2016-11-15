В Винницкой области задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки
Киев • УНН
КИЕВ-ВИННИЦА. 15 ноября. УНН. По подозрению в убийстве 76-летней жительницы Ильинецкого района работники полиции задержали ее односельчанина. Мужчина требовал у потерпевшей деньги, а когда понял, что ничего не получит - ударил женщину по голове обухом топора. Об этом УНН-Центр сообщили в Национальной полиции Винницкой области.
Сегодня в Иллинецкое отделение полиции поступила информация от жительницы села Бабин о том, что по месту жительства она обнаружила мертвой свою пожилую соседку, которая проживала одиноко.
На теле потерпевшей полицейские обнаружили признаки насильственной смерти. Злоумышленник обухом топора нанес пенсионерке смертельные удары в область головы.
По вещественным доказательствам, оставленным на месте преступления, полицейские в течение нескольких часов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний односельчанин потерпевшей. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей. В его доме правоохранители обнаружили окровавленную одежду и обувь.
В содеянном злоумышленник сознался и рассказал, что не хотел убивать старушку соседку. Он лишь хотел, чтобы она отдала ему свои сбережения. Получив отказ, злоумышленник разозлился на женщину и ударил ее обухом топора по голове, которая находилась в доме. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.