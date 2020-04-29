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На Вінниччині зареєстровано понад 400 інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

 • 12277 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Станом на 11:00 29 квітня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 412 осіб, зокрема - у 28 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:

  • місто Вінниця - 184,
  • Калинівський район - 72,
  • Вінницький район – 22,
  • Тростянецький район – 16,
  • Гайсинський та Погребищенський райони – по 13,
  • Барський та Немирівський райони – по 10,
  • Козятинський район - 9,
  • Жмеринський район - 8,
  • Літинський райони – 7,
  • Томашпільський район - 6,
  • Липовецький, Муровано-Куриловецький, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,
  • Крижопільський, Оратівський, Тиврівський, Чернівецький райони – по 3,
  • Іллінецький, Могилів-Подільський райони – по 2,
  • місто Ладижин - 1 випадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах коронавірусу серед вінницьких медиків: ситуацію підняли на національний рівень, проте винних не знайшли

Уточнюється, що одужала 101 особа, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.

Станом на 29 квітня 2020 року в лабораторіях досліджено 7373 зразків матеріалів. Наразі у лабораторному центрі є у наявності 82 набори реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, на Вінниччині вимагають звільнення очільниці “медичного” департаменту облдержадміністрації.

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