На Вінниччині зареєстровано понад 400 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Станом на 11:00 29 квітня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 412 осіб, зокрема - у 28 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:
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- місто Вінниця - 184,
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- Калинівський район - 72,
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- Вінницький район – 22,
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- Тростянецький район – 16,
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- Гайсинський та Погребищенський райони – по 13,
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- Барський та Немирівський райони – по 10,
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- Козятинський район - 9,
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- Жмеринський район - 8,
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- Літинський райони – 7,
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- Томашпільський район - 6,
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- Липовецький, Муровано-Куриловецький, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,
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- Крижопільський, Оратівський, Тиврівський, Чернівецький райони – по 3,
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- Іллінецький, Могилів-Подільський райони – по 2,
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- місто Ладижин - 1 випадок.
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Уточнюється, що одужала 101 особа, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.
Станом на 29 квітня 2020 року в лабораторіях досліджено 7373 зразків матеріалів. Наразі у лабораторному центрі є у наявності 82 набори реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Нагадаємо, на Вінниччині вимагають звільнення очільниці “медичного” департаменту облдержадміністрації.