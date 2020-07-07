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На Вінниччині викрили злочинну групу у виготовленні дитячого порно

На Вінниччині викрили злочинну групу у виготовленні дитячого порно

Київ • УНН

 • 46405 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. На Вінниччині поліція викрила злочинну групу, яка підозрюється у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнопродукції під виглядом дитячої модельної агенції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліція Вінницької області.

"За попередньою інформацією слідства, 35-річний громадянин Австрії та його 22-річна дружина у приватному будинку в Вінницькому районі під виглядом модельного агентства облаштували дитячу студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зловмисники без згоди батьків проводили фото-, відеозйомку дітей та викладали на закритих сайтах у віртуальному сховищі та продавали переважно іноземцям за криптовалюту, яку надалі конвертували у гривні.

"За висновком мистецтвознавчої експертизи, проведеної спеціалістами Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, відзняті фото та відеоматеріали мають ознаки дитячої порнографії", - зазначається в повідомленні.

Також під час проведення санкціонованих обшуків слідчі вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази. Обшуки за місцем проживання підозрюваних тривають.

"Слідчим управлінням обласного главку поліції розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині групу осіб затримали за збут дитячого порно.

Українські Національні Новини

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