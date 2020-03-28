На Вінниччині уже 17 інфікованих коронавірусом, серед них - двоє дітей

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КИЇВ. 28 березня. УНН. На Вінниччині лабораторно підтвердили 17 захворювань на коронавірус, також в області зареєстровано 56 підозр. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.

“За оперативною інформацією, станом на 11:00 28 березня, у Вінницькій області зареєстровано 56 підозр на коронавірусну хворобу COVID-19, у 17 випадках захворювання на коронавірус підтверджено, в тому числі у 2 дітей”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у 29 випадках діагноз лабораторно не підтверджений. Наразі досліджуються зразки матеріалів ще від 66 хворих.

Також повідомляється, що обласний лабораторний центр отримав по лінії гуманітарної допомоги 18 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Так, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: місто Вінниця — 13, Вінницький район — 1, Чернівецький район — 1, Жмеринський район — 1 місто Ладижин — 1.

Пацієнти з лабораторно підтвердженими випадками та з підозрою на COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням. На ранок стан пацієнтів був стабільний. Наразі визначені контактні особи, які самоізольовані та перебувають під медико-санітарним наглядом.

Нагадаємо, станом на 27 березня, коронавірусна інфекція була підтверджена у 9 осіб, які перебували у Вінницькій області. 

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