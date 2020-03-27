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Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 9 осіб

Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 9 осіб

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на 27 березня, коронавірусна інфекція підтверджена у 9 осіб, які знаходяться у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.

"Сім випадків у Вінниці, один випадок - Вінницький район, один випадок - Ладижин", - зазначив він.

Загалом підозра на коронавірус була у 42 осіб, 27 - не підтвердилося, 9 підтвердилося, ще 6 зразків - досліджуються.

"Всі пацієнти з лабораторно підтвердженими випадками з підозрою на COVID-19 - перебувають на стаціонарному лікуванні, в боксованих палатах, під постійним медичним спостереженням. На даний час стан пацієнтів стабільний. Визначені усі контактні особи, вони самоізольовані і знаходяться під медико-санітарним наглядом", - наголосив голова Винницької ОДА.

Він додав, що на сьогодні в області розгорнуто 524 інфекційні ліжка.

"При потребі кількість ліжок буде збільшено", - підкреслив Скальський.

За його словами, інфекційні відділення лікарень забезпечені необхідними антисептичними і захисними засобами.

Як повідомлялося в УНН, Вінницька область отримала фінансову допомогу в розмірі 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини "Наша Ряба".

"МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.

Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.

Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення", — повідомили у Косюка.

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