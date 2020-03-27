Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на 27 березня, коронавірусна інфекція підтверджена у 9 осіб, які знаходяться у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.
"Сім випадків у Вінниці, один випадок - Вінницький район, один випадок - Ладижин", - зазначив він.
Загалом підозра на коронавірус була у 42 осіб, 27 - не підтвердилося, 9 підтвердилося, ще 6 зразків - досліджуються.
"Всі пацієнти з лабораторно підтвердженими випадками з підозрою на COVID-19 - перебувають на стаціонарному лікуванні, в боксованих палатах, під постійним медичним спостереженням. На даний час стан пацієнтів стабільний. Визначені усі контактні особи, вони самоізольовані і знаходяться під медико-санітарним наглядом", - наголосив голова Винницької ОДА.
Він додав, що на сьогодні в області розгорнуто 524 інфекційні ліжка.
"При потребі кількість ліжок буде збільшено", - підкреслив Скальський.
За його словами, інфекційні відділення лікарень забезпечені необхідними антисептичними і захисними засобами.
Як повідомлялося в УНН, Вінницька область отримала фінансову допомогу в розмірі 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини "Наша Ряба".
"МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.
Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.
Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення", — повідомили у Косюка.