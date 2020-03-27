Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 9 осіб

КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на 27 березня, коронавірусна інфекція підтверджена у 9 осіб, які знаходяться у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.