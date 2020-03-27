Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 9 человек

"Семь случаев в Виннице, один случай - Винницкий район, один случай - Ладыжин", - отметил он.

В общем подозрения на коронавирус были у 42 человек, 27 - не подтвердились, у 9 - подтвердились, еще 6 образцов - исследуются.

"Все пациенты с лабораторно подтвержденными случаями с подозрением на COVID-19 - находятся на стационарном лечении, в боксированных палатах, под постоянным медицинским наблюдением. В настоящее время состояние пациентов стабильное. Определены все контактные лица, они самоизолированные и находятся под медико-санитарным надзором", - отметил глава Винницкой ОГА.

Он добавил, что на сегодня в области развернуто 524 инфекционные койки.

"При необходимости количество коек будет увеличено", - подчеркнул Скальский.

По его словам, инфекционные отделения больниц обеспечены необходимыми антисептическими и защитными средствами.

Как сообщалось в УНН, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".

"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили в Косюка.