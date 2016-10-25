На Вінниччині телефонний шахрай ошукав пенсіонерку на понад 40 тис. грн
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Томашпільському районі 86-річна жінка віддала шахраєві 800 доларів США та 20 тис. грн за "звільнення" її сина від відповідальності за скоєння ДТП, повідомили УНН-Центр у прес-службі ГУНП у Вінницькій області.
Як з'ясували поліцейські, вночі на стаціонарний телефон жінці зателефонував невідомий чоловік та, видаючи себе за її сина, сказав, що скоїв ДТП, і за звільнення від відповідальності йому потрібні гроші. 800 доларів США та 20 тис. грн за наказом "сина" пенсіонерка віддала таксисту на площі Привокзальній смт Вапнярка.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Правопорушнику передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, телефонних шахраїв затримали тернопільські поліцейські.