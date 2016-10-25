В Винницкой области телефонный мошенник обманул пенсионерку на более чем 40 тыс. грн
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 25 октября. УНН. В Томашпольском районе 86-летняя женщина отдала мошеннику 800 долларов США и 20 тыс. грн за "освобождение" ее сына от ответственности за совершение ДТП, сообщили УНН-Центр в пресс-службе ГУНП в Винницкой области.
Как выяснили полицейские, ночью на стационарный телефон женщине позвонил неизвестный мужчина и, выдавая себя за ее сына, сказал, что совершил ДТП, и за освобождение от ответственности ему нужны деньги. 800 долларов США и 20 тыс. грн по приказу "сына" пенсионерка отдала таксисту на площади Привокзальной пгт Вапнярка.
По этому факту возбуждено уголовное производство. Правонарушителю предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
Напомним, телефонных мошенников задержали тернопольские полицейские .