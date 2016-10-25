В Винницкой области телефонный мошенник обманул пенсионерку на более чем 40 тыс. грн

Как выяснили полицейские, ночью на стационарный телефон женщине позвонил неизвестный мужчина и, выдавая себя за ее сына, сказал, что совершил ДТП, и за освобождение от ответственности ему нужны деньги. 800 долларов США и 20 тыс. грн по приказу "сына" пенсионерка отдала таксисту на площади Привокзальной пгт Вапнярка.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Правонарушителю предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, телефонных мошенников задержали тернопольские полицейские .