В Винницкой области телефонный мошенник обманул пенсионерку на более чем 40 тыс. грн

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15 марта, 19:03 • 116276 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169947 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140030 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132322 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113952 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106128 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101926 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136559 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132519 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127898 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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ВИННИЦА-КИЕВ. 25 октября. УНН. В Томашпольском районе 86-летняя женщина отдала мошеннику 800 долларов США и 20 тыс. грн за "освобождение" ее сына от ответственности за совершение ДТП, сообщили УНН-Центр в пресс-службе ГУНП в Винницкой области.

Как выяснили полицейские, ночью на стационарный телефон женщине позвонил неизвестный мужчина и, выдавая себя за ее сына, сказал, что совершил ДТП, и за освобождение от ответственности ему нужны деньги. 800 долларов США и 20 тыс. грн по приказу "сына" пенсионерка отдала таксисту на площади Привокзальной пгт Вапнярка.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Правонарушителю предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, телефонных мошенников задержали тернопольские полицейские .

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