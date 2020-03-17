На Вінниччині судитимуть військовослужбовця за збут амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Вінниччині судитимуть військовослужбовця, який систематично збував амфетамін стороннім особам. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДБР.
“До суду скеровано обвинувальний акт відносно військовослужбовця однієї з військових частин, дислокованих у Вінницькій області за незаконне придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин, в тому числі з метою збуту (ч. 1, ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що військовослужбовець протягом червня-грудня 2019 року систематично збував стороннім особам амфетамін вартістю 700 гривень за 1 грам.
Зазначається, що 18 грудня 2019 року військовослужбовця було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України — після чергового продажу психотропної речовини. За місцем його проживання було проведено обшук, під час якого виявлено порошкоподібну речовину з вмістом амфетаміну та наркотичний засіб канабіс.
У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, військова прокуратура затримала старшого солдата, який намагався продати на території 169 навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України канабіс.