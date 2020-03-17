В Винницкой области будут судить военнослужащего за сбыт амфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Винницкой области будут судить военнослужащего, который систематически сбывал амфетамин посторонним лицам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“В суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Винницкой области за незаконное приобретение, хранение, перевозку психотропных веществ, в том числе с целью сбыта (ч. 1, ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины)”, — сказано в сообщении.
Следствием установлено, что военнослужащий в течение июня-декабря 2019 года систематически сбывал посторонним лицам амфетамин стоимостью 700 гривен за 1 грамм.
Отмечается, что 18 декабря 2019 года военнослужащий был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины — после очередной продажи психотропного вещества. По месту его жительства был проведен обыск, во время которого обнаружено порошкообразное вещество с содержанием амфетамина и наркотическое средство каннабис.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, военная прокуратура задержала старшего солдата, который пытался продать на территории 169 учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины каннабис.