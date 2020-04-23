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На Вінниччині поліцейський збив на смерть пішохода

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На автодорозі "Вінниця – Калинівка" працівник поліції збив на смерть пішохода, який перебігав проїзну частину дороги. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

Так, ДТП сталося 23 квітня у селі Дорожне Вінницького району близько 3-ї години.

"За попередньою інформацією слідчого управління ГУНП, 36-річний водій автомобіля Skoda Fabia, допустив наїзд на пішохода, який перебігав проїзну частину дороги. Ушкодження, отримані потерпілим, виявились несумісними з життям. 46-річний житель Дніпропетровської області загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за кермом знаходився працівник поліції, який перебував поза службою.

Також водій автомобіля на місце події викликав швидку допомогу та поліцію.

"Поліцейський пройшов медичне освідування, за результатами якого, він тверезий. У нього відібрано зразки крові для проведення експертизи", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, слідчим управління ГУНП у Вінницькій області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині поліцейські затримали водія BMW, котрий не виконав законну вимогу зупинитись і травмував двох правоохоронців. Відкрито кримінальне провадження.

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