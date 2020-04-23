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В Винницкой области полицейский сбил насмерть пешехода

В Винницкой области полицейский сбил насмерть пешехода

Киев  •  УНН

 • 13833 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На автодороге "Винница - Калиновка" работник полиции сбил насмерть пешехода, который перебегал проезжую часть дороги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Так, ДТП произошло 23 апреля в селе Дорожное Винницкого района около 3 часов.

"По предварительной информации следственного управления ГУНП, 36-летний водитель автомобиля Skoda Fabia, допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги. Повреждения, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью. 46-летний житель Днепропетровской области погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за рулем находился работник полиции, находившийся вне службы.

Также водитель автомобиля на место происшествия вызвал скорую помощь и полицию.

"Полицейский прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого, он был трезв. У него отобраны образцы крови для проведения экспертизы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, следственным управлением ГУНП в Винницкой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области полицейские задержали водителя BMW, который не выполнил законное требование остановиться и травмировал двух правоохранителей. Открыто уголовное производство.

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