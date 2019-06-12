На Вінниччині підпільно виготовляли алкоголь під виглядом торгових марок відомих брендів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Вінниччині група осіб підпільно виготовляла алкогольні напої під виглядом торгових марок відомих брендів. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області, передає УНН.
Повідомляється, що у вівторок, 11 червня, викрито підпільний цех, де незаконно виготовляли алкогольні напої під виглядом торгових марок відомих світових брендів.
"У домоволодінні, в селі Грушка Могилів-Подільського району, проведено обшук, у ході якого, виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку, які розфасовано в упаковки типу "bag-in-box" та скляні пляшки із зображенням торгових марок відомих світових брендів алкогольних напоїв, зокрема, Finlandia, Jack Daniеls, Courvoisier, Metaxa, Jаmeson, об’ємом понад 2,2 тис. літрів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, під час обшуку слідчими вилучено обладнання для незаконного виготовлення, змішування та пакування алкогольних виробів (насоси, шланги, пістолети для склеювання, пусту тару, лимонну кислоту).
За фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом торгових марок відомих світових брендів відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
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