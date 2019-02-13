На території школи підпільно робили меблі

"12 лютого під час санкціонованого слідчим суддею огляду в одній з майстерень навчального закладу виявлено підпільний цех з виготовлення меблів, а також відповідні інструменти та чорнові записи", - повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовим становищем, що полягало у незаконній передачі адміністрацією однієї із загальноосвітніх шкіл у Кальміуському районі міста Маріуполя нежитлового приміщення площею 40 кв. м фізичним особам без укладання договору оренди.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

На теперішній час на місці події поліцейські проводять першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин скоєння правопорушення.

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