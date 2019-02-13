На территории школы подпольно делали мебель

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67673 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 90401 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132475 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131674 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130629 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125457 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162149 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117858 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141446 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145291 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На территории школы подпольно делали мебель

На территории школы подпольно делали мебель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. На территории общеобразовательной школы в Мариуполе Донецкой области обнаружен подпольный цех по изготовлению мебели. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

"12 февраля во время санкционированного следственным судьей осмотра в одной из мастерских учебного заведения обнаружен подпольный цех по изготовлению мебели, а также соответствующие инструменты и черновые записи", - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления служебным положением, состоявшем в незаконной передаче администрацией одной из общеобразовательных школ в Кальмиусском районе города Мариуполя нежилого помещения площадью 40 кв. м физическим лицам без заключения договора аренды.

В Единый реестр досудебных расследований прокуратурой внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В настоящее время на месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения правонарушения.

Напомним, в Днепре подожгли магазин одежды.

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