На территории школы подпольно делали мебель
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На территории общеобразовательной школы в Мариуполе Донецкой области обнаружен подпольный цех по изготовлению мебели. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
"12 февраля во время санкционированного следственным судьей осмотра в одной из мастерских учебного заведения обнаружен подпольный цех по изготовлению мебели, а также соответствующие инструменты и черновые записи", - сообщили в прокуратуре.
Досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления служебным положением, состоявшем в незаконной передаче администрацией одной из общеобразовательных школ в Кальмиусском районе города Мариуполя нежилого помещения площадью 40 кв. м физическим лицам без заключения договора аренды.
В Единый реестр досудебных расследований прокуратурой внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
В настоящее время на месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения правонарушения.
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