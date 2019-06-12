В Винницкой области подпольно изготовляли алкоголь под видом торговых марок известных брендов

Сообщается, что во вторник, 11 июня, разоблачен подпольный цех, где незаконно изготавливали алкогольные напитки под видом торговых марок известных мировых брендов.



"В домовладении, в селе Грушка Могилев-Подольского района, проведен обыск, в ходе которого, обнаружено и изъято фальсифицированные алкогольные напитки без марок акцизного налога, расфасовано в упаковки типа "bag-in-box" и стеклянные бутылки с изображением торговых марок известных мировых брендов алкогольных напитков, в частности, Finlandia, Jack Daniеls, Courvoisier, Metaxa, Jаmeson, объемом более 2,2 тыс. литров ", - говорится в сообщении.



Кроме того, во время обыска следователями изъято оборудование для незаконного изготовления, смешивания и упаковки алкогольных изделий (насосы, шланги, пистолеты для склеивания, пустую тару, лимонную кислоту).



По факту незаконного изготовления алкогольных напитков под видом торговых марок известных мировых брендов открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины.



Напомним, на территории школы подпольно делали мебель.