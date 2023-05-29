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"На трієчку": дослідники оцінили психологічний стан українців за 5-бальною шкалою

"На трієчку": дослідники оцінили психологічний стан українців за 5-бальною шкалою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. В українців зріс рівень негатвних емоційно-психологічних станів. У порівнянні з лютим у травні цього року пришвидшилась стомлюваність, погіршився сон, майже не зменшилось почуття тривоги. Розраду вони знаходят зокрема у спілкуванні, прогулянках, музиці та домашніх улубленцях. Але очолює рейтинг почуттів, згідно опитування, все ж таки - надія, пише УНН з посиланням на Українським інститутом майбутнього.

Деталі

У ході онлайн-дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп, 1205 респондентам було запропоновано оцінити свій емоційно-психологічний стан.

Фізичний стан більшості українців характеризується як задовільний або скоріше хороший. Середня оцінка за 5-бальною шкалою — 3.3 бали. У помітної долі респондентів (34%) виникає суб’єктивне відчуття щодо погіршення їхнього фізичного стану у порівнянні з попереднім місяцем, хоча насправді за результатами аналогічного опитування у грудні 2023 року оцінки фізичного стану були майже такі ж саме (середня оцінка 3.35 бали).

Емоційно-психологічний стан українців оцінюється переважно як задовільний, середня оцінка за 5-бальною шкалою складає 3.0 бали. У порівнянні з даними минулого опитування (грудень 2023 року) середня оцінка емоційно- психологічного стану навіть дещо покращилась (2.9 бали).

На емоційно-психологічний настрій впливає відчуття небезпеки, яку 26% опитаних відчувають навіть вдома, особливо притаманно респондентам Сходу та Півдня. Значна частина учасників опитування (39-44%) вважає небезпечним перебування поза своєю оселі — на роботі, у громадських місцях та закладах (незважаючи на те, є чи немає поруч військових), просто неба на вулиці.

Помітна частина українців відчуває втому, виснаженість, тривожність, проблеми зі сном. Методом факторного аналізу побудовано три субшкали: психологічне виснаження, емоційна тривожність та розлади сну. Помітні прояви цих станів фіксуються у 15-17% населення, гострі стани — у 2-3%. Психологічне виснаження є характерним для жінок особливо середнього віку (36-50 років). Емоційну тривожність частіше переживають молоді люди (18-35 років), частіше чоловіки. Розлади сну характерні для літніх жінок (51 рік або старше).

Топ-5 занять, які останнім часом приносять задоволення, — це спілкування з рідними, дітьми чи друзями, прогулянки на свіжому повітрі, перегляд фільмів чи сералів вдома, проведення часу в інтернеті (YouTube, соцмережі, сайти) та прослуховування музики (частіше для молоді), або читання та спілкування з домашніми тваринами (для людей старшого віку).

Для того, щоб відпочити, розслабитись, набратися сил українці найчастіше дивляться кіно чи серіали, спілкуються з рідними в сімейному колі або спілкуються з друзями, відпочивають на природі, намагаються більше спати або просто, перебуваючи вдома, нічого не роблять.

Більшість учасників опитування (82%) вживають алкогольні напої, утім регулярно або доволі часто це роблять лише 18%. Алкоголь частіше вживають чоловіки, також вживання алкоголю знижується з віком. Для 16% респондентів вживання алкоголю є важливим способом розслабитись та відпочити. 28% опитаних зізнаються, що збільшили вживання алкоголю після початку повномасштабної війни, а 26% кажуть, що зараз вживають алкоголю більше, ніж до війни.

Топ-3 емоцій, які відчувають українці останнім часом — це тривога, очікування покращень та надія. Топ-3 емоцій, які українці відчувають, коли думають про майбутнє — надія, очікування покращень, тривога (в цьому порядку).

У цілому настрої українців, пов’язані з майбутнім, є помітно більш позитивними у порівнянні з емоціями, які переважно відчуваються зараз. Більше людей, думаючи про майбутнє, відчувають також натхнення, любов, радість і щастя — емоції, які визначають наявні настрої вкрай рідко.

Доповнення

Методологія: онлайн-опитування по інтерактивній структурованій анкеті, посилання на яку відправлялося потенційним респондентам з бази даних (онлайн-панелі). Географія: Україна (крім населених пунктів на тимчасово окупованих територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим) (національний проект).Обсяг вибірки: 1205 респондентів. Терміни проведення польового етапу: 16–20 травня 2023 року. Вибірка репрезентує доросле населення України інтернет- користувачів віком 18 років та старше.Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2.9%.

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