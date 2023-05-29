"На троечку": исследователи оценили психологическое состояние украинцев по 5-балльной шкале

Детали

В ходе онлайн-исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп, 1205 респондентам было предложено оценить свое эмоционально-психологическое состояние.

Физическое состояние большинства украинцев характеризуется как удовлетворительное или скорее хорошее. Средняя оценка по 5-балльной шкале — 3.3 балла. У заметной доли респондентов (34%) возникает субъективное ощущение ухудшения их физического состояния по сравнению с предыдущим месяцем, хотя на самом деле по результатам аналогичного опроса в декабре 2023 года оценки физического состояния были почти такие же (средняя оценка 3.35 балла).

Эмоционально-психологическое состояние украинцев оценивается преимущественно как удовлетворительное, средняя оценка по 5-балльной шкале составляет 3.0 балла. По сравнению с данными прошлого опроса (декабрь 2023 года) средняя оценка эмоционально-психологического состояния даже несколько улучшилась (2.9 балла).

На эмоционально-психологический настрой влияет ощущение опасности, которую 26% опрошенных испытывают даже дома, особенно присуще респондентам Востока и Юга. Значительная часть участников опроса (39-44%) считает опасным пребывание вне своего дома — на работе, в общественных местах и заведениях (несмотря на то, есть или нет рядом военных), под открытым небом на улице.

Заметная часть украинцев испытывает усталость, истощенность, тревожность, проблемы со сном. Методом факторного анализа построены три субшкалы: психологическое истощение, эмоциональная тревожность и расстройства сна. Заметные проявления этих состояний фиксируются у 15-17% населения, острые состояния — у 2-3%. Психологическое истощение характерно для женщин особенно среднего возраста (36-50 лет). Эмоциональную тревожность чаще переживают молодые люди (18-35 лет), чаще мужчины. Расстройства сна характерны для пожилых женщин (51 год или старше).

Топ-5 занятий, которые в последнее время приносят удовольствие, — это общение с родными, детьми или друзьями, прогулки на свежем воздухе, просмотр фильмов или сериалов дома, проведение времени в интернете (YouTube, соцсети, сайты) и прослушивание музыки (чаще для молодежи), или чтение и общение с домашними животными (для людей старшего возраста).

Для того, чтобы отдохнуть, расслабиться, набраться сил украинцы чаще всего смотрят кино или сериалы, общаются с родными в семейном кругу или общаются с друзьями, отдыхают на природе, стараются больше спать или просто, находясь дома, ничего не делают.

Большинство участников опроса (82%) употребляют алкогольные напитки, однако регулярно или довольно часто это делают только 18%. Алкоголь чаще употребляют мужчины, также употребление алкоголя снижается с возрастом. Для 16% респондентов употребление алкоголя является важным способом расслабиться и отдохнуть. 28% опрошенных признаются, что увеличили употребление алкоголя после начала полномасштабной войны, а 26% говорят, что сейчас употребляют алкоголь больше, чем до войны.

Топ-3 эмоций, которые испытывают украинцы в последнее время — это тревога, ожидание улучшений и надежда. Топ-3 эмоций, которые украинцы испытывают, когда думают о будущем — надежда, ожидание улучшений, тревога (в этом порядке).

В целом настроения украинцев, связанные с будущим, заметно более позитивны по сравнению с эмоциями, которые преимущественно ощущаются сейчас. Больше людей, думая о будущем, испытывают также вдохновение, любовь, радость и счастье — эмоции, которые определяют имеющиеся настроения крайне редко.

Дополнение

Методология: онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялась потенциальным респондентам из базы данных (онлайн-панели). География: Украина (кроме населенных пунктов на временно оккупированных территориях части Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированной АР Крым) (национальный проект) Объем выборки: 1205 респондентов. Сроки проведения полевого этапа: 16–20 мая 2023 года. Выборка репрезентирует взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2.9%.

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