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На травневі свята призначено швидкісний потяг до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. На травневі свята в міжнародному сполученні Польща – Україна "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ №707/708 Київ – Перемишль – Київ. Поїзд курсуватиме складом швидкісного двосистемного електропоїзда Hyundai Rotem з місцями для сидіння та відправиться з Києва та Перемишля в пікові дати – 28 квітня, 2, 5, 9 травня. Про це передає УНН з посиланням на департамент інформаційної політики ПАТ "Українська залізниця". 

"Для зручного виїзду пасажирів на травневі свята в міжнародному сполученні Польща – Україна Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ №707/708 Київ – Перемишль – Київ. Поїзд курсуватиме складом швидкісного двосистемного електропоїзда Hyundai Rotem з місцями для сидіння та відправиться з Києва та Перемишля в пікові дати – 28 квітня, 2, 5, 9 травня", - йдеться у повідомленні.

Поїзд №707/708 Київ – Львів – Перемишль відправиться з Києва о 12:24 та прибуде до Перемишля о 19:03 (за польським часом) із зупинкою у Львові о 17:41/55.

Зворотно з Перемишля поїзд відправиться о 20:20 (за польським часом) та прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 05:23. Поїзд прослідує з зупинкою у Львові о 23:22/36.

Розклад руху розроблено з урахуванням можливості пересадки на станції Перемишль із поїзда №707 Київ – Перемишль на поїзд №33714/35170 Перемишль – Краків – Варшава – Гдиня, який відправиться з Перемишля о 21:48. Зворотно пасажири поїзда №8305 Слупськ – Познань – Вроцлав – Краків – Перемишль, що прибуває в Перемишль о 19:22, зможуть продовжити свою подорож поїздом №707/708 Перемишль – Київ.

У міжнародному сполученні вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу на сьогодні складає 604,37 грн, ІІ класу – 427,14 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 247 грн, ІІ класу – 180,18 грн. Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа (зазначена вартість проїзду в гривнях розрахована по курсу 1 євро = 29,0047 грн станом на 26 квітня 2017 року).

Нагадаємо, що додатковий поїзд Інтерсіті+ Київ – Перемишль – Київ вперше було призначено "Укрзалізницею" у квітні на великодні свята – за 5 днів курсування в міжнародному сполученні його послугами скористалися майже 900 пасажирів.

Раніше до травневих свят призначили 23 додаткових поїздів та груп вагонів і додаткових рейсів 6 графікових поїздів.

Як повідомляв УНН 6 квітня, "Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові поїзди до травневих свят.

 

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