На майские праздники назначен скоростной поезд в Польшу

"Для удобного выезда пассажиров на майские праздники в сообщении Польша - Украина "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Интерсити + №707/708 Киев - Перемышль - Киев. Поезд будет курсировать составом скоростного двухсистемных электропоезда Hyundai Rotem с местами для сидения и отправится из Киева и Перемышля в пиковые даты - 28 апреля, 2, 5, 9 мая", - говорится в сообщении.

Поезд №707/708 Киев - Львов - Перемышль отправится из Киева в 12:24 и прибудет в Перемышль в 19:03 (по местному времени) с остановкой во Львове в 17:41/55.

Обратно из Перемышля поезд отправится в 20:20 (по местному времени) и прибудет на станцию ​​Киев-Пассажирский в 5:23. Поезд проследует с остановкой во Львове в 23:22/36.

Расписание движения разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль с поезда №707 Киев - Перемышль на поезд №33714/35170 Перемышль - Краков - Варшава - Гдыня, который отправится из Перемышля в 21:48. Обратно пассажиры поезда №8305 Слупск - Познань - Вроцлав - Краков - Перемышль, прибывающего в Перемышль в 19:22, смогут продолжить свое путешествие поездом №707/708 Перемышль - Киев.

В муждународном сообщении стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса на сегодня составляет 604,37 грн, II класса - 427,14 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 247 грн, II класса - 180,18 грн. Стоимость проезда в гривнах зависит от курса евро на день оформления проездного документа (указанная стоимость проезда в гривнах рассчитана по курсу 1 евро = 29,0047 грн по состоянию на 26 апреля 2017 года).

Напомним, что дополнительный поезд Интерсити + Киев - Перемышль - Киев впервые был назначен "Укрзализныцей" в апреле на пасхальные праздники - за 5 дней курсирования в международном сообщении его услугами воспользовались почти 900 пассажиров.

Ранее к майским праздникам были назначены 23 дополнительных поезда и групп вагонов и дополнительные рейсы 6 графиковых поездов.

Как сообщал УНН 6 апреля, "Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда к майским праздникам.