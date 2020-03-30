На Тернопільщині зафіксовано 60 випадків захворювання на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Тернопільщині зафіксовано 60 випадків захворювання на коронавірус, найбільше захворілих людей у Монастирському районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
"Згідно з даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині зафіксували 60 випадків COVID-19 станом на 10:00 30 березня", - сказано у повідомленні.
Серед захворілих:
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- 47 – жителі Монастириського району (1 – летальний);
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- 9 – жителів Заліщицького району;
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- 2 – жителі міста Тернополя;
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- 1 – житель Тернопільського району;
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- 1 – житель Кременецького району.
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Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено – 480 випадків COVID-19. Усього зафіксовано 11 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.