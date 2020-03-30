В Тернопольской области зафиксировано 60 случаев заболевания коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Тернопольской области зафиксировано 60 случаев заболевания коронавирусом, больше всего заболевших людей в Монастырском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
"Согласно данным областного лабораторного центра, в Тернопольской области зафиксировали 60 случаев COVID-19 по состоянию на 10:00 30 марта", - говорится в сообщении.
Среди заболевших:
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- 47 - жители Монастырского района (1 - летальный);
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- 9 - жителей Залещицкого района;
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- 2 - жители города Тернополя;
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- 1 - житель Тернопольского района;
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- 1 - житель Кременецкого района.
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Напомним, в Украине лабораторно подтверждено - 480 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 11 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.