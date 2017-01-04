На Тернопільщині на річці Дністер оселилися близько 300 лебедів

Зазначається, що таке явище на даній природній ділянці, а це близько 255-ти кілометрів, відбувається вперше.

Повідомляється, що адміністрація НПП з метою охорони та допомоги шипунам організувала спостереження за ними, встановила годівнички для птахів на березі річки Дністер та про всяк випадок обладнала пункти медичної допомоги.

В той же час синоптики повідомляють, що найближчий тиждень у Дністровському каньйоні відбудеться зниження температури повітря до мінус 20 градусів.

У зв’язку з цим колектив національного природного парку “Дністровський каньйон” просить всіх небайдужих підключитися до підгодовування птахів, для яких морозні дні зими можуть стати справжнім випробуванням.

Як повідомляв УНН, у селі на Буковині оголосили карантин через масову смерть лебедів.