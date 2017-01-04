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На Тернопільщині на річці Дністер оселилися близько 300 лебедів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. На Тернопільщині близько 300 лебедів оселилися на річці Дністер, яка протікає територією Національного природного парку “Дністровський каньйон”. Про це йдеться на сторінці у Facebook Міністерства екології та природних ресурсів України, передає УНН.

Зазначається, що таке явище на даній природній ділянці, а це близько 255-ти кілометрів, відбувається вперше.

Повідомляється, що адміністрація НПП з метою охорони та допомоги шипунам організувала спостереження за ними, встановила годівнички для птахів на березі річки Дністер та про всяк випадок обладнала пункти медичної допомоги.

В той же час синоптики повідомляють, що найближчий тиждень у Дністровському каньйоні відбудеться зниження температури повітря до мінус 20 градусів.

У зв’язку з цим колектив національного природного парку “Дністровський каньйон” просить всіх небайдужих підключитися до підгодовування птахів, для яких морозні дні зими можуть стати справжнім випробуванням.

Як повідомляв УНН, у селі на Буковині оголосили карантин через масову смерть лебедів.

Українські Національні Новини

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