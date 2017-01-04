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В Тернопольской области на реке Днестр поселились около 300 лебедей

В Тернопольской области на реке Днестр поселились около 300 лебедей

Киев • УНН

 • 2757 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Тернопольской области около 300 лебедей поселились на реке Днестр, которая протекает по территории Национального природного парка "Днестровский каньон". Об этом говорится на странице в Facebook Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Отмечается, что такое явление в данной природной области, а это около 255-ти километров, происходит впервые.

Сообщается, что администрация НПП с целью охраны и помощи шипунам организовала наблюдение за ними, установила кормушки для птиц на берегу реки Днестр и на всякий случай оборудовала пункты медицинской помощи.

В то же время синоптики сообщают, что ближайшую неделю в Днестровском каньоне произойдет снижение температуры воздуха до минус 20 градусов.

В связи с этим коллектив национального природного парка "Днестровский каньон" просит всех неравнодушных подключиться к прикормке птиц, для которых морозные дни зимы могут стать настоящим испытанием.

Как сообщал УНН, в селе на Буковине объявили карантин из-за массовой смерти лебедей.

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