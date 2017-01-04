В Тернопольской области на реке Днестр поселились около 300 лебедей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Тернопольской области около 300 лебедей поселились на реке Днестр, которая протекает по территории Национального природного парка "Днестровский каньон". Об этом говорится на странице в Facebook Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН.
Отмечается, что такое явление в данной природной области, а это около 255-ти километров, происходит впервые.
Сообщается, что администрация НПП с целью охраны и помощи шипунам организовала наблюдение за ними, установила кормушки для птиц на берегу реки Днестр и на всякий случай оборудовала пункты медицинской помощи.
В то же время синоптики сообщают, что ближайшую неделю в Днестровском каньоне произойдет снижение температуры воздуха до минус 20 градусов.
В связи с этим коллектив национального природного парка "Днестровский каньон" просит всех неравнодушных подключиться к прикормке птиц, для которых морозные дни зимы могут стать настоящим испытанием.
Как сообщал УНН, в селе на Буковине объявили карантин из-за массовой смерти лебедей.