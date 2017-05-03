На території Могилянки облаштують город-сад
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На території Києво-Могилянської академії 6 травня створять город-сад, де бажаючі зможуть посадити свою рослину. Про це організатори заходу повідомляють у Facebook, передає УНН.
“Створюємо власний город-сад, де кожен зможе посадити рослину, підписати її, доглядати. І на спільній вечірці з’їсти або подарувати”, — йдеться у повідомленні.
Облаштувати город-сад планують на території другого плацу.
Наголошується, що на захід запрошено архітектора Сергія Ковальова для роботи з матеріалами і формами городу.
Також зазначається, що за наповнення події рослинами й інформацією відповідає випускниця академії Катерина Ковтун.
Захід розпочнеться о 12:00 і триватиме до 18:00.
Нагадаємо, на місці пам’ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка у столиці в середу, 3 травня, відкриють тимчасову інсталяцію “Ритуал природи” мексиканського митця Іси Каррільйо, під час якої кам’яний п’єдестал монументу вкриють живі рослини розмарину та м’яти.