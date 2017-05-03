На территории Могилянки обустроят город-сад
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На территории Киево-Могилянской академии 6 мая создадут город-сад, где желающие смогут посадить свое растение. Об этом организаторы мероприятия сообщают в Facebook, передает УНН.
"Создаем город-сад, где каждый сможет посадить растение, подписать ее, ухаживать. И на совместной вечеринке съесть или подарить", - говорится в сообщении.
Обустроить город-сад планируют на территории второго плацу.
Отмечается, что на мероприятие приглашен архитектор Сергей Ковалев для работы с материалами и формами огорода.
Также отмечается, что за наполнение события растениями и информации отвечает выпускница академии Екатерина Ковтун.
Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 18:00.
Напомним, на месте памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко в столице в среду, 3 мая, откроют временную инсталляцию "Ритуал природы" мексиканского художника Исы Каррильо, во время которой каменный пьедестал монумента покроют живые растения розмарина и мяты.