На території лікарні у Харкові вбито чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Харкові на території лікарні швидкої допомоги виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп чоловіка віком близько 50 років виявили на території міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. У загиблого виявлено травму в області потилиці.
Особу вбитого, а також причини та обставини смерті встановлюються у межах кримінального провадження, відкритого за кваліфікацією "умисне вбивство".
Нагадаємо, у Харкові в заказнику виявили труп.