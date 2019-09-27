На территории больницы в Харькове убит мужчина

Труп мужчины в возрасте около 50 лет обнаружили на территории городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. У погибшего обнаружены травмы в области затылка.

Личность убитого, а также причины и обстоятельства смерти устанавливаются в рамках уголовного производства, открытого по квалификации "умышленное убийство".

Напомним, в Харькове в заказнике обнаружили труп.