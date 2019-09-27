На территории больницы в Харькове убит мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Харькове на территории больницы скорой помощи обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Труп мужчины в возрасте около 50 лет обнаружили на территории городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. У погибшего обнаружены травмы в области затылка.
Личность убитого, а также причины и обстоятельства смерти устанавливаются в рамках уголовного производства, открытого по квалификации "умышленное убийство".
Напомним, в Харькове в заказнике обнаружили труп.