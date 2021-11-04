На Сумщині продовжили роботу шкіл на дистанційці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Сумській області прийняли рішення продовжити дистанційне навчання для учнів 1-11 класів до 14 листопада. Про це повідомили в Сумській ОДА, передає УНН.
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Зазначається, що таке рішення було прийнято обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.
За словами директора Департаменту освіти і науки ОДА Вікторії Гробової, на сьогоднішній день в області хворіють 218 дітей і 277 педагогів.
Доповнення
У Сумській області “червоний” рівень епідемічної небезпеки щодо темпів поширення COVID-19 встановили з 23 жовтня.