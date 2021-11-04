На Сумщині продовжили роботу шкіл на дистанційці

Деталі

Зазначається, що таке рішення було прийнято обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.

За словами директора Департаменту освіти і науки ОДА Вікторії Гробової, на сьогоднішній день в області хворіють 218 дітей і 277 педагогів.

Доповнення

У Сумській області “червоний” рівень епідемічної небезпеки щодо темпів поширення COVID-19 встановили з 23 жовтня.