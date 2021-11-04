В Сумской области продолжили работу школ на дистанционке

Детали

Отмечается, что такое решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания.

По словам директора Департамента образования и науки ОГА Виктории Гробовой, на сегодняшний день в области болеют 218 детей и 277 педагогов.

Дополнение

В Сумской области “красный” уровень эпидемической опасности относительно темпов распространения COVID-19 установили с 23 октября.