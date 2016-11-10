На суді В.Назаров розповів, що працює в ЗСУ безкоштовно
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Під час судового засідання генерал-майор Віктор Назаров розтлумачив, що на сьогодні він працює у ЗСУ безкоштовно, передає УНН-Центр.
На репліку учасниці судового процесу, що за показами В.Назарова його посади не існує і він не отримував заробітну плату, підсудний підтвердив цю інформацію.
Зазначимо, сьогодні в суді триває допит В.Назарова.
Нагадаємо, 14 червня 2014 року із Дніпропетровська до Луганська вилетів військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 40 військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади, 9 членів екіпажу 25-ї окремої бригади військово-транспортної авіації.
Під час заходу на посадку на висоті 400 м літак був обстріляний невстановленими особами з ПЗРК та крупнокаліберного кулемету. У результаті обстрілу літак загорівся та впав.
Загинули усі 49 військовослужбовців, які були на його борту, військове майно та техніка були знищені.
Пізніше у ГПУ повідомили, що під час досудового розслідування було встановлено, що генерал-майор В.Назаров у період з 11 до 14 червня 2014 року, знаючи про загрозу скоєння терористичного акту, не забезпечив заходів щодо організації безпеки повітряної передислокації особового складу залученої до АТО зведеної повітрянодесантної роти, що призвело до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ, повного знищення літака Іл-76МД та іншого військового майна, яке було на його борту.