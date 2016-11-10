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15 марта, 19:03 • 111483 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155933 просмотра

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15 марта, 13:22 • 131171 просмотра

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15 марта, 13:08 • 124177 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109139 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103714 просмотра

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15 марта, 10:46 • 100257 просмотра

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Актуальное
На суде В.Назаров рассказал, что работает в ВСУ бесплатно

На суде В.Назаров рассказал, что работает в ВСУ бесплатно

Киев • УНН

 • 9238 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время судебного заседания генерал-майор Виктор Назаров объяснил, что на сегодня он работает в ВСУ бесплатно, передает УНН-Центр.

На реплику участника судебного процесса, что по показаниям В.Назарова его должности не существует и он не получал заработную плату, подсудимый подтвердил эту информацию.

Отметим, сегодня в суде продолжается допрос В.Назарова.

Напомним, 14 июня 2014 г. из Днепропетровска в Луганск вылетел военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады, 9 членов экипажа 25-й отдельной бригады военно-транспортной авиации.

При заходе на посадку на высоте 400 м самолет был обстрелян неустановленными лицами из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела самолет загорелся и упал.

Погибли все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, военное имущество и техника были уничтожены.

Позже в ГПУ сообщили, что во время досудебного расследования было установлено, что генерал-майор В.Назаров в период с 11 по 14 июня 2014 года, зная об угрозе совершения террористического акта, не обеспечил мер по обеспечению безопасности воздушной передислокации личного состава вовлеченной в АТО сводной воздушно роты, что привело к гибели 49 военнослужащих ВСУ, полному уничтожению самолета Ил-76МД и другого военного имущества, которое было на его борту.

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