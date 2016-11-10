На суде В.Назаров рассказал, что работает в ВСУ бесплатно
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время судебного заседания генерал-майор Виктор Назаров объяснил, что на сегодня он работает в ВСУ бесплатно, передает УНН-Центр.
На реплику участника судебного процесса, что по показаниям В.Назарова его должности не существует и он не получал заработную плату, подсудимый подтвердил эту информацию.
Отметим, сегодня в суде продолжается допрос В.Назарова.
Напомним, 14 июня 2014 г. из Днепропетровска в Луганск вылетел военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады, 9 членов экипажа 25-й отдельной бригады военно-транспортной авиации.
При заходе на посадку на высоте 400 м самолет был обстрелян неустановленными лицами из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела самолет загорелся и упал.
Погибли все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, военное имущество и техника были уничтожены.
Позже в ГПУ сообщили, что во время досудебного расследования было установлено, что генерал-майор В.Назаров в период с 11 по 14 июня 2014 года, зная об угрозе совершения террористического акта, не обеспечил мер по обеспечению безопасности воздушной передислокации личного состава вовлеченной в АТО сводной воздушно роты, что привело к гибели 49 военнослужащих ВСУ, полному уничтожению самолета Ил-76МД и другого военного имущества, которое было на его борту.