На строкову військову службу в Україні призвуть більше 15 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні з 2 квітня розпочинається весняний призов на строкову військову службу, який триватиме до кінця травня. Про це заявив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Артур Артеменко, передає УНН.
Згідно з рішення уряду, у квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 190 осіб. Із них до Збройних сил України - 8 990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 1 000 осіб, Державної прикордонної служби - 1 200 осіб, Національної гвардії України - 4 000 осіб.
“Призовні комісії всіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня. 61,6 млн грн обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії”, — сказав Артеменко.
Максимальну кількість призовників (1 520) планується набрати в Дніпропетровській області, а мінімальну (255) — у Закарпатській.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України заявили про достатню кількість людського ресурсу для проведення весняного призову.