На станції метро “Золоті ворота” розпочали реконструкцію фасаду будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві на станції “Золоті ворота” розпочали реконструкцію фасаду будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.
Так, орієнтовно до 3 грудня 2016 року по одним дверям для входу та виходу на/зі станції «Золоті ворота» на Золотоворітський проїзд буде зачинено. Такі обмеження пов’язані з проведенням робіт з реконструкції фасаду будинку.
КП «Київський метрополітен» звертається до пасажирів з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та користуватися іншим входом/виходом станції. Вихід на вул. Володимирську працюватиме у звичайному режимі.