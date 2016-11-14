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На станції метро “Золоті ворота” розпочали реконструкцію фасаду будинку

На станції метро “Золоті ворота” розпочали реконструкцію фасаду будинку

Київ • УНН

 • 9218 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві на станції “Золоті ворота” розпочали реконструкцію фасаду будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

Так, орієнтовно до 3 грудня 2016 року по одним дверям для входу та виходу на/зі станції «Золоті ворота» на Золотоворітський проїзд буде зачинено. Такі обмеження пов’язані з проведенням робіт з реконструкції фасаду будинку.

КП «Київський метрополітен» звертається до пасажирів з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та користуватися іншим входом/виходом станції. Вихід на вул. Володимирську працюватиме у звичайному режимі.

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