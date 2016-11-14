На станции метро "Золотые ворота" начали реконструкцию фасада здания
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве на станции "Золотые ворота" начали реконструкцию фасада здания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского метрополитена.
Так, ориентировочно до 3 декабря 2016 года по одной двери для входа и выхода на/со станции "Золотые ворота" на Золотоворотский проезд будут закрыты. Такие ограничения связаны с проведением работ по реконструкции фасада здания.
КП "Киевский метрополитен" обращается к пассажирам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам и пользоваться другим входом/выходом станции. Выход на ул. Владимирскую будет работать в обычном режиме.